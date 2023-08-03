Врач рассказал, что делать при укусе осы

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В некоторых случаях укус осы может привести к аллергической реакции и даже летальному исходу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.

По словам эксперта, после укуса насекомые не оставляют жало. Поэтому первым делом он рекомендовал приложить к пораженному месту холодный предмет.

"Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения и принять антигистаминное лекарство в случае, если у человека есть склонность к аллергии", – сказал Шеляков.

Врач также обратил внимание, что после укуса некоторые люди могут ощутить головокружение, затруднение дыхания или тошноту. В этом случае он рекомендовал незамедлительно обратиться к медикам. Более восприимчивыми к яду ос являются аллергики и дети со слабым иммунитетом, заключил эксперт.

Ранее дерматолог-онколог Наталия Гайдаш предупредила об опасности расчесывания комариных укусов, объяснив, что подобным образом по телу можно разнести яд насекомого. Врач порекомендовала правильно обрабатывать место укуса, чтобы избежать длительных последствий, в частности, использовать раствор хлоргексидина, мирамистина или фурацилина.



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