Пешеходный переход на Ботанической улице перенесли в опасное место

Москвичи пожаловались, что по пешеходному переходу на Ботанической улице ходить теперь стало опасно. По их мнению, виной тому перенесение "зебры" в неподходящее место.

Водители стали замечать людей на дороге в самый последний момент. Они не всегда успевают среагировать. На прошлой неделе машина сбила здесь двух человек.

В ЦОДД объясняют, пешеходный переход перенесли на несколько метров от остановки общественного транспорта, чтобы автомобилисты не теряли ее из виду из-за автобусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.