Два человека погибли в ДТП в Курске

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В Курске маршрутка столкнулась с грузовиком и внедорожником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

По предварительной информации, в результате столкновения "Газели", Freightliner и Mercedes Gelandewagen погибли два человек, еще шесть пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в местную городскую больницу № 4.

"К нам привезли троих пострадавших, они госпитализированы. Двое в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина в очень тяжелом состоянии помещена в реанимацию", – рассказал дежурный врач приемного отделения больницы.

В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали агентству, что на момент ЧП в маршрутке находились 10 человек. На месте инцидента работают спасательные службы и полиция. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

