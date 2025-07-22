В Москве простились с режиссером Юрием Карой

В Большом траурном зале ЦКБ № 1 состоялось прощание с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой. Он скончался 17 июля в возрасте 70 лет. По данным ряда СМИ, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Проводить в последний путь мэтра отечественного кинематографа пришли артисты Виктор Раков, Ирина Чериченко, а также друзья, коллеги и поклонники.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. Президент отметил талант и творческую смелость Юрия Кары, а также его "умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени".

За свою карьеру Юрий Кара снял более десяти кинолент. Среди самых ярких его работ – "Завтра была война", криминальная драма "Воры в законе", экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также биографическая картина "Королев".

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