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22 июля, 16:45

События

В Москве простились с режиссером Юрием Карой

В Москве простились с режиссером Юрием Карой

Прощание с кинорежиссером Александром Миттой состоялось в Москве

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Десятки поклонников пришли проститься с кинорежиссером Юрием Карой

Актер Андрей Фомин назвал все проекты режиссера Юрия Кары незаурядными

В Центральном доме литераторов попрощались с кинорежиссером Александром Миттой

Прощание с актером и кинорежиссером Юрием Морозом прошло в Москве

Кинорежиссер Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет в Ялте

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой началась в Центральном доме литераторов

В Большом траурном зале ЦКБ № 1 состоялось прощание с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой. Он скончался 17 июля в возрасте 70 лет. По данным ряда СМИ, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Проводить в последний путь мэтра отечественного кинематографа пришли артисты Виктор Раков, Ирина Чериченко, а также друзья, коллеги и поклонники.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. Президент отметил талант и творческую смелость Юрия Кары, а также его "умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени".

За свою карьеру Юрий Кара снял более десяти кинолент. Среди самых ярких его работ – "Завтра была война", криминальная драма "Воры в законе", экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также биографическая картина "Королев".

Похоронили заслуженного деятеля искусств России на Троекуровском кладбище в Москве.

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