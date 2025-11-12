Форма поиска по сайту

12 ноября, 17:50

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Симоновым прошло в Театре Вахтангова

В Москве простились с народным артистом России Владимиром Симоновым. Траурная церемония прошла на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова, в котором актер прослужил почти 40 лет.

О кончине Симонова на 69-м году жизни стало известно в ночь на 9 ноября. Как рассказал директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

Гражданскую панихиду посетили родственники, друзья и коллеги Симонова. Среди них – режиссер Юрий Грымов, актеры Александр Олешко, Виктор и Федор Добронравовы, Леонид Ярмольник, Александр Яцко, Нонна Гришаева, Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Андрей Ильин.

В последний путь народного артиста России проводили аплодисментами. Похоронили Владимира Симонова на Троекуровском кладбище.

