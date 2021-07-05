Советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса в возрасте 81 год. Об этом сообщил киноконцерн Мосфильм.

Меньшов получил премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Также он известен такими работами, как "Шырли-Мырли", "Розыгрыш" и "Любовь и голуби".

Свои соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова выразил мэр Москвы. В своем Twitter он написал, что это огромная огромная потеря для нашего кино и культуры. По словам Сергея Собянина, фильмы Владимира Валентиновича стали народными.

Кроме того, соболезнования выражают и коллеги режиссера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.