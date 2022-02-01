Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с Куравлевым прошла в Центральной клинической больнице в закрытом формате. Проститься с актером пришли его близкие и коллеги.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

5 января актера госпитализировали с пневмонией, при этом коронавирус у него не подтвердился. 26 января Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медучреждение для реабилитации.

Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.

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