Близкие и коллеги простились с актером Леонидом Куравлевым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Она проходила в закрытом формате.

Проститься с актером пришли его близкие и коллеги, включая главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

В ритуальном зале установили венки от президента России, Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, киноконцерна "Мосфильм" и родных артиста.

Позднее Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

5 января актера госпитализировали с пневмонией, при этом коронавирус у него не подтвердился. 26 января Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медучреждение для реабилитации.

Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.

Куравлев дебютировал в кино в 1958 году, сыграв солдата-сапера в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере артиста стала лента Михаила Швейцера "Мичман Панин", в которой Куравлев сыграл матроса.

В числе наиболее известных работ актера – роли в картинах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня". Последняя его роль – отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" Александра Андраникяна. В общей сложности Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.