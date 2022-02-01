Фото: Москва 24/Никита Симонов
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым началась в Центральной клинической больнице в Москве.
На отпевание актера, которое проходит в закрытом формате, пришли его родные, друзья и коллеги.
Похоронят Куравлева на Троекуровском кладбище.
Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.
5 января актера госпитализировали с пневмонией, при этом коронавирус у него не подтвердился. 26 января Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медучреждение для реабилитации.
Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей.
Куравлев дебютировал в кино в 1958 году, сыграв солдата-сапера в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере артиста стала лента Михаила Швейцера "Мичман Панин", в которой Куравлев сыграл матроса.
В числе наиболее известных работ актера – роли в картинах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня". Последняя его роль – отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" Александра Андраникяна. В общей сложности Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.
Прощание с Леонидом Куравлевым началось в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: