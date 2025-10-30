Форма поиска по сайту

Российских туристов с детьми перестали пускать в Грузию

В СМИ появились сообщения о том, что российских туристов с детьми перестали пускать в Грузию. По словам путешественников, пограничников смущает, что повзрослевшие дети не похожи на свои старые фотографии в паспортах.

В Российском союзе туриндустрии призвали доверять только официальной информации. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что пограничные службы любой страны вправе задавать вопросы и могут отказать во въезде даже при наличии виз и действующего загранпаспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

