Путевки в Турцию могут значительно подешеветь после 15 сентября. Об этом рассказали представители туриндустрии.

А синоптики прогнозируют благоприятный и длительный бархатный сезон. Куда отправиться на отдых осенью? Что будет с авиаперелетами? Какие туры раскупают? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.