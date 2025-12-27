27 декабря, 09:30Туризм
С 20 января детям при путешествии за границу будет нужен загранпаспорт
С 20 января детям при путешествии за границу будет нужен загранпаспорт. Раньше для выезда ребенка в другую страну достаточно было иметь при себе свидетельство о рождении.
В то же время для граждан старше 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию хватит внутреннего паспорта. Об этих новых изменениях сообщили в МВД. Родителям рекомендовали заранее оформить загранпаспорт ребенку.
