С 20 января детям при путешествии за границу будет нужен загранпаспорт. Раньше для выезда ребенка в другую страну достаточно было иметь при себе свидетельство о рождении.

В то же время для граждан старше 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию хватит внутреннего паспорта. Об этих новых изменениях сообщили в МВД. Родителям рекомендовали заранее оформить загранпаспорт ребенку.

