Турция стала лидером среди туристических направлений в бархатный сезон

Бархатный сезон уже близко. Среди иностранных направлений лидер – Турция. На сентябрь путевок осталось мало. Цены привлекательнее, чем летом. На неделю можно забронировать от 75 тысяч рублей. Это за двоих взрослых с 4 сентября.

Чем заняться в Турции в бархатный сезон, помимо пляжного отдыха? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.