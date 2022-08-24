Лазурный берег Франции недосчитается 50 млн евро из-за отсутствия туристов РФ

Фото: P Photo/Christian Alminana
Лазурный берег Франции в 2022 году недосчитается 50 миллионов евро из-за отсутствия российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента регионального комитета по туризму Лазурного берега страны (CRT Côte dAzur France) Александру Боркио-Фонтимп.
Она подчеркнула, что потеря российской клиентуры из-за последствий конфликта на Украине повлияет на туризм. Боркио-Фонтимп напомнила, что в 2019 году россияне были на 9-м месте среди иностранных путешественников на Лазурном берегу Франции.
Туристы из России в среднем бронировали 4,5% от общего количества ночей, зарезервированных иностранцами. На россиян приходилось 7% выручки Лазурного берега от международного туризма, то есть почти 300 миллионов евро.
80% туризма, который был до коронавируса, Франция потеряла в 2020–2021 годах из-за пандемии, а события на Украине в 2022 году вновь замедлили туристические потоки.
Глава комитета рассказала, что ведомство, чья роль заключается в продвижении Лазурного берега и на международном уровне, быстро предприняло действия, чтобы вернуть прежних клиентов. К примеру, возвращению роста иностранного туризма в этом году способствовали туристы из Северной Америки.
"Мы возвращаем исторических клиентов, таких как Великобритания и США, а также Европа. Это позволило компенсировать снижение числа российских клиентов", – подчеркнула Боркио-Фонтимп.
28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: