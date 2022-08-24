Лазурный берег Франции недосчитается 50 млн евро из-за отсутствия туристов РФ

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Лазурный берег Франции в 2022 году недосчитается 50 миллионов евро из-за отсутствия российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента регионального комитета по туризму Лазурного берега страны (CRT Côte dAzur France) Александру Боркио-Фонтимп.

Она подчеркнула, что потеря российской клиентуры из-за последствий конфликта на Украине повлияет на туризм. Боркио-Фонтимп напомнила, что в 2019 году россияне были на 9-м месте среди иностранных путешественников на Лазурном берегу Франции.

Туристы из России в среднем бронировали 4,5% от общего количества ночей, зарезервированных иностранцами. На россиян приходилось 7% выручки Лазурного берега от международного туризма, то есть почти 300 миллионов евро.

80% туризма, который был до коронавируса, Франция потеряла в 2020–2021 годах из-за пандемии, а события на Украине в 2022 году вновь замедлили туристические потоки.

Глава комитета рассказала, что ведомство, чья роль заключается в продвижении Лазурного берега и на международном уровне, быстро предприняло действия, чтобы вернуть прежних клиентов. К примеру, возвращению роста иностранного туризма в этом году способствовали туристы из Северной Америки.

"Мы возвращаем исторических клиентов, таких как Великобритания и США, а также Европа. Это позволило компенсировать снижение числа российских клиентов", – подчеркнула Боркио-Фонтимп.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.