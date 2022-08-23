Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до четверга

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Штормовое предупреждение из-за высокой температуры воздуха объявили в Сочи до четверга, 25 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

По данным метеорологов, в период 12–14 часов и до конца дня 23 августа, а также днем и вечером 24 и 25 августа в городе столбики термометров могут показать 36–37 градусов.

В связи с этим в МЧС рекомендовали не пребывать долго на солнце, носить светлую одежду, а также не употреблять алкоголь.

Уточняется, что в настоящее время в Сочи пришла ясная погода с температурой воздуха 31 градус.

Ранее россиянам пообещали долгий бархатный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что это связано с высокой температурой воды в морях и заливах.

По словам метеоролога, температурные показатели воды на востоке Черного моря составляют 25–26 градусов, а в Сочи и Анапе – 28 градусов.

