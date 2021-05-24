Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в деревне Мисайлово

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Деревня Мисайлово, микрорайона "Солнечный остров", находится всего в 7 километрах от МКАД. Добраться можно и общественным транспортом за 15 минут.

За двухэтажный дом из пенобетонных блоков 130 квадратных метров в месяц просят 75 тысяч рублей. Внутри есть два санузла, гардеробная, вся необходимая бытовая техника, мебель. Участок всего 3,5 сотки, но в пешей доступности магазины, рынки, национальный парк Русь и усадьба "Горки Ленинские". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.