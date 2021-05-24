Получить кешбэк за уже купленные путевки в детские лагеря можно будет с 15 июня

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Программа детского туристического кешбэка на путевки в лагеря, которые были приобретены до 25 мая, стартует 15 июня и продлится до конца октября, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска программы (детского туристического кешбэка. – Прим. ред.). <...> Программа возврата средств по уже купленным путевкам до 25 мая стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", – сказал он на совещании с Михаилом Мишустиным.

Ранее правительство утвердило правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Согласно условиям программы, возмещению подлежит половина стоимости путевки, которая уже оплачена. Граждане смогут вернуть до 20 тысяч рублей.

Приобрести путевку с детским туристическим кешбэком будет возможно до 31 августа, поездку можно совершить до 15 сентября.

