В рубрике "Инфа сотка" москвичам рассказали о деревне Пенино

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

До деревни Пенино на машине можно добраться менее, чем за четверть часа. На общественном транспорте существенно дольше – около часа.

Там можно снять двухэтажный коттедж в 180 квадратных метров за 90 тысяч рублей в месяц. Дом деревянный, есть две спальни, санузел, отопление, газ. На шести сотках расположены сад, зона барбекю с беседкой и даже пруд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.