Москва 24 запустила новую рубрику "Инфа сотка"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Деревня Лопотово находится в 72-х километрах от Москвы. Ехать туда на машине в среднем час. Бензин обойдется примерно в 300 рублей. На электричке быстрее – дорога займет около 40 минут. По деньгам – те же 300 рублей.

Деревня находится на берегу Истринского водохранилища. Качество воздуха там среднее. Одноэтажный дом можно арендовать за 70 тысяч рублей в месяц, площадь такого коттеджа – около 50 "квадратов".

Двухэтажный дом побольше – 170 квадратов – стоит около 98 тысяч рублей. И премиум-вариант – 330 квадратов, два этажа. Стоит он 150 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.