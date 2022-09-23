Ростуризм сообщил об отсутствии ограничений на выезд за границу

Не получившие повестки россияне могут выезжать за рубеж. Правила поездок во время частичной мобилизации разъяснила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, в агентстве нет информации о каких-либо ограничениях.

Глава Ростуризма также сослалась на слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который посоветовал обратиться за уточнениями по поездкам в военкомат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.