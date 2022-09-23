Ростуризм сообщил об отсутствии ограничений по поездкам для граждан

Не получившие повестки россияне могут выезжать за рубеж. Правила поездок во время частичной мобилизации разъяснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в агентстве нет информации о каких-либо ограничениях. При этом Догузова напомнила, что за уточнениями можно обратиться в военкомат.

Что сейчас происходит в аэропортах? Есть ли какие-то проблемы с выездом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.