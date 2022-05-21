Испания упростила правила въезда и открылась для всех иностранцев с ПЦР-тестом. Его нужно сделать не позднее 72 часов до поездки.

Также подойдет и сертификат о вакцинации, но одобренный местным Минздравом. Российские вакцины в стране не признаны. Пустят в страну и по справке о перенесенном коронавирусе. Детям до 12 эти бумаги не нужны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.