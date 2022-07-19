В европейских визовых центрах в Москве закончились места на подачу "шенгена"

Получить "шенген" в Москве почти невозможно. В европейских визовых центрах закончились места на подачу документов. В день в представительствах европейских стран могут принять лишь несколько сотен человек, а желающих – в разы больше.

В какие страны хотят попасть москвичи и есть ли возможность ускорить получение "шенгена"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.