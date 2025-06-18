Почти всех российских туристов вывезли из Ирана и Израиля

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что практически все граждане, пожелавшие покинуть Иран и Израиль, уже вернулись в Россию или будут доставлены в ближайшие дни.

С начала обострения ирано-израильского конфликта в этих странах находились около 500 российских туристов. По информации союза, часть граждан продолжает плановый отдых или лечение в Израиле, но таких случаев немного.

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