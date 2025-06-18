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18 июня, 09:15

Туризм

Почти всех российских туристов вывезли из Ирана и Израиля

Почти всех российских туристов вывезли из Ирана и Израиля

Россиянам понадобится транзитная виза для пересадки в Испании с 12 июля

Спрос на туры в Эмираты резко упал из-за конфликта на Ближнем Востоке

Российские туристы застряли на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта

Туристы начали отменять туры в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Возобновлены железнодорожные перевозки между Пхеньяном и Москвой

Движение затруднено из-за аварии на 104-м километре МКАД

Россияне провели три дня в Шардже из-за отмены рейсов

Около 50 рейсов между Россией и ОАЭ состоятся 17 июня

17 июня запланировано более 40 рейсов между Россией и ОАЭ

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что практически все граждане, пожелавшие покинуть Иран и Израиль, уже вернулись в Россию или будут доставлены в ближайшие дни.

С начала обострения ирано-израильского конфликта в этих странах находились около 500 российских туристов. По информации союза, часть граждан продолжает плановый отдых или лечение в Израиле, но таких случаев немного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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