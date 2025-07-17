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17 июля, 11:30

Туризм

В Геленджике вырос спрос на гостиницы после открытия аэропорта

В Геленджике вырос спрос на гостиницы после открытия аэропорта

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В Геленджике отмечается повышенный интерес к бронированию гостиниц после объявления об открытии местного аэропорта. Многие туристы, которые ранее планировали поездку через Сочи, сейчас меняют билеты и выбирают Геленджик в качестве места отдыха.

Аэропорт должен начать работу 18 июля, первый рейс из Москвы ожидается в 15:25. Росту спроса способствовало и улучшение погоды в регионе. На черноморском побережье стоит жаркая погода, а температура воды в море значительно повысилась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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