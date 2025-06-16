Около 3 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Около 3 тысяч россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за обострения конфликта Ирана и Израиля. Об этом сообщили в Росавиации. В понедельник, 16 июня, некоторых уже начали вывозить спецбортами. Первые группы уже прибывают в Москву. В течение суток должно быть выполнено больше 50 рейсов из ОАЭ.

Особую тревогу вызывают удары Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом заявили в МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси рассказал, что наибольший ущерб нанесен в Натанзе. Там полностью разрушен объект по обогащению урана. Все это, по словам специалистов, увеличивает вероятность радиационного выброса и угрожает людям.

После дождя на выходных в понедельник, 16 июня, в Москве вышло солнце. Воздух прогрелся до 24 градусов. Однако синоптики заявляют, что на этой неделе ожидаются похолодание и затяжные дожди. По прогнозам метеорологов, 17-го числа возможен дождь с грозой. В субботу, 21 июня, температура воздуха опустится до 17 градусов.

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