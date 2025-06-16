Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 20:45

Туризм

Около 3 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Около 3 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Air Arabia отправила застрявших в ОАЭ россиян спецрейсами в Москву

Российских туристов вывезут из ОАЭ после отмены рейсов на популярные курорты

Air Arabia запустила рейсы для застрявших в ОАЭ граждан России

РСТ сравнил ситуацию с туристами в ОАЭ с "почти эвакуацией"

Air Arabia приостановила полеты между ОАЭ и Россией до 20 июня

Более 500 российских туристов вернулись из Антальи без багажа

Пациенты со всего мира все чаще начали приезжать в Москву за медицинскими услугами

Москвичей поселили в недостроенном отеле в Турции

Обострение на Ближнем Востоке не повлияло на туризм по данным туриндустрии РФ

Около 3 тысяч россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за обострения конфликта Ирана и Израиля. Об этом сообщили в Росавиации. В понедельник, 16 июня, некоторых уже начали вывозить спецбортами. Первые группы уже прибывают в Москву. В течение суток должно быть выполнено больше 50 рейсов из ОАЭ.

Особую тревогу вызывают удары Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом заявили в МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси рассказал, что наибольший ущерб нанесен в Натанзе. Там полностью разрушен объект по обогащению урана. Все это, по словам специалистов, увеличивает вероятность радиационного выброса и угрожает людям.

После дождя на выходных в понедельник, 16 июня, в Москве вышло солнце. Воздух прогрелся до 24 градусов. Однако синоптики заявляют, что на этой неделе ожидаются похолодание и затяжные дожди. По прогнозам метеорологов, 17-го числа возможен дождь с грозой. В субботу, 21 июня, температура воздуха опустится до 17 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмполитиказа рубежомобществопогодагородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика