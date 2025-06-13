Обострение на Ближнем Востоке не повлияло на туризм по данным туриндустрии РФ

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после ударов Израиля по территории Ирана, в результате которых погибли мирные жители и высокопоставленные представители иранского истеблишмента. Однако на туристической активности в регионе это пока не отразилось.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что отмен туров и массового перебронирования не ожидается. Отдыхающим в Египте и других странах региона рекомендуют следить за сообщениями МИД, местных властей и российский консульств. По данным туроператоров, обстановка в популярных курортных городах остается стабильной.

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