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13 июня, 16:15

Туризм

Обострение на Ближнем Востоке не повлияло на туризм по данным туриндустрии РФ

Обострение на Ближнем Востоке не повлияло на туризм по данным туриндустрии РФ

Конфликт Ирана и Израиля повлиял на туризм и авиасообщение в регионе

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Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после ударов Израиля по территории Ирана, в результате которых погибли мирные жители и высокопоставленные представители иранского истеблишмента. Однако на туристической активности в регионе это пока не отразилось.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что отмен туров и массового перебронирования не ожидается. Отдыхающим в Египте и других странах региона рекомендуют следить за сообщениями МИД, местных властей и российский консульств. По данным туроператоров, обстановка в популярных курортных городах остается стабильной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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