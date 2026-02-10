Новый туристический проект "Москва, Традиции, Люди" начнет работать в столице

В столице запускается новый туристический проект "Москва, Традиции, Люди". В этом году он проводится в столице впервые. Уже в марте во всех округах пройдут первые пешеходные экскурсии и лекции.

Кроме того, каждый желающий может принять участие в онлайн-конкурсе. Нужно рассказать о выдающихся жителях, традициях и знаковых объектах своего района, а также о героях нашего времени. Можно поделиться историями из личных семейных архивов.

