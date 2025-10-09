Россиян не пропустили в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей страны

Россиян не пропустили на границе в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей страны. Сотрудники иммиграционной службы задали туристам вопросы о стоимости проезда в городском автобусе, названиях конкретных улиц и музеев.

Тех, кто не смог ответить на эти вопросы, не пропустили в страну. Во въезде отказали как одиноким туристам, так и семьям с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.