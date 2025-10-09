Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 22:45

Туризм

Россиян не пропустили в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей страны

Россиян не пропустили в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей страны

Южная Корея ужесточила правила въезда для российских туристов

Россиянам рассказали о способах экономии на авиабилетах

Багаж вернувшихся из Турции россиян доставят в аэропорт Внуково другими рейсами

Более 200 чемоданов россиян не долетело в Москву из Турции

Туристов в РФ могут обязать платить за спасение при нарушении правил безопасности

Туроператоры отметили рост спроса на внутренний туризм в РФ

Российские туристы застряли в Турции из-за вируса Коксаки

Направление Москва – Санкт-Петербург стало самым популярным у россиян этой осенью

Речная круизная навигация продлится в Москве до середины ноября

Россиян не пропустили на границе в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей страны. Сотрудники иммиграционной службы задали туристам вопросы о стоимости проезда в городском автобусе, названиях конкретных улиц и музеев.

Тех, кто не смог ответить на эти вопросы, не пропустили в страну. Во въезде отказали как одиноким туристам, так и семьям с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмза рубежомвидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика