Южная Корея ужесточила правила въезда для российских туристов

Южная Корея все чаще отказывает российским туристам во въезде, несмотря на безвизовый режим. Путешественники сообщают о длительных допросах в зоне пограничного контроля в аэропорту Инчхон с риском последующей депортации.

Причиной отказа может стать неспособность туриста назвать конкретные достопримечательности своего маршрута, что вызывает подозрения у пограничников. Для поездки россиянам необходимо заранее оформить электронную авторизацию K-ETA, предоставив данные паспорта, информацию о месте работы и проживания.

