В российской сети отелей отметили рост туристического потока в Москву

Эксперты отметили рост туристического потока в Москву. По итогам 2023 года, столицу посетили 24,5 миллиона гостей, а в 2024 году ожидается еще больший приток туристов.

По данным Cosmos Hotel Group, входящей в АФК "Система", количество бронирований в отелях сети с января уже превышает прошлогодние показатели.

Высокий спрос на туры по России положительно сказывается и на доходах участников рынка. Это позволяет расширять номерной фонд и строить новые гостиницы.

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