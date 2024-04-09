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09 апреля, 08:30

Туризм

Новые турмаршруты по Москве и Владимирской области появились на сайте Russpass

Новые турмаршруты по Москве и Владимирской области появились на сайте Russpass

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На сайте Russpass появились десять новых маршрутов по Москве и Владимирской области. Их продолжительность составляет от двух до пяти дней. За это время путешественники смогут побывать на местах съемок кино, попробовать традиционную кухню регионов или узнать подробнее о банной культуре.

В программу включили не только прогулки по знаковым историческим местам, но и тематические мастер-классы и спектакли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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