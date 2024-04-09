Новые турмаршруты по Москве и Владимирской области появились на сайте Russpass

На сайте Russpass появились десять новых маршрутов по Москве и Владимирской области. Их продолжительность составляет от двух до пяти дней. За это время путешественники смогут побывать на местах съемок кино, попробовать традиционную кухню регионов или узнать подробнее о банной культуре.

В программу включили не только прогулки по знаковым историческим местам, но и тематические мастер-классы и спектакли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.