Около 700 российских туристов оказались в сложной ситуации на Маврикии после отмены рейсов Emirates через Дубай. По данным СМИ, перевозчик прекратил оплачивать проживание пассажиров, ожидающих вылета, и гостиницы потребовали освободить номера.

При этом у многих туристов уже кончаются деньги, а отели поднимают ценник. Свободных комнат осталось мало, большинство заняли европейцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.