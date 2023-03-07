Состоятельные россияне стали чаще выбирать поездки в Зимбабве – СМИ

Обеспеченные россияне на фоне санкций все чаще выбирают поездки в Зимбабве с охотой и сафари. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил агентству президент ассоциации операторов сафари в Зимбабве Эммануэль Фундира, в стране наблюдается всплеск бизнеса, особенно из России. Еще он добавил, что один из российских туристов потратил на двухнедельное сафари 500 тысяч долларов.

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