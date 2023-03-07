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07 марта, 17:15

Туризм

Состоятельные россияне стали чаще выбирать поездки в Зимбабве – СМИ

Состоятельные россияне стали чаще выбирать поездки в Зимбабве – СМИ

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Обеспеченные россияне на фоне санкций все чаще выбирают поездки в Зимбабве с охотой и сафари. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил агентству президент ассоциации операторов сафари в Зимбабве Эммануэль Фундира, в стране наблюдается всплеск бизнеса, особенно из России. Еще он добавил, что один из российских туристов потратил на двухнедельное сафари 500 тысяч долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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