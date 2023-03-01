Отдых с комиссией: нужно ли распространять курортный сбор на все регионы РФ

В Госдуме могут рассмотреть законопроект, распространяющий курортный сбор на все российские регионы. Региональным властям также разрешат самостоятельно назначать его размер, при этом нижняя граница составит не менее 100 рублей в сутки. Разбираемся, как такое нововведение может сказаться на потоке отдыхающих.



"Налог" на отпуск

Законопроект, который даст возможность всем российским регионам вводить туристический сбор и определять его сумму, могут рассмотреть в Госдуме. Документ был внесен в нижнюю палату парламента еще летом 2022 года, рассказал один из его авторов, депутат Андрей Марков. "Мы поняли, что это успешная практика, которую нужно распространять на другие субъекты", – уточнил он.

Парламентарии предлагают установить сумму сбора в размере не менее 100 рублей в сутки. Деньги будут взиматься только с тех туристов, кто достиг совершеннолетия. При этом от платежей освободят 19 категорий граждан, например участников ВОВ и инвалидов.



Практика курортного сбора в экспериментальном формате действует в некоторых российских регионах с 2018 года. К настоящему моменту она введена в пяти субъектах . В частности, в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае, также в Санкт-Петербурге и Крыму. За 2018–2021 годы в Ставропольском крае удалось собрать 904,5 миллиона рублей, в Краснодарском – 538,1 миллиона рублей, в Алтайском – 115,6 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту закона.



Законопроект был направлен в регионы, чтобы получить отзывы. По словам Маркова, две трети субъектов одобрили предлагаемое нововведение. "Многие регионы считают важным такое право, а собранные деньги они могли бы направлять на развитие туристической инфраструктуры", – добавил депутат.





из пояснительной записки к законопроекту По информации субъектов РФ, участвующих в эксперименте, взимание курортного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны туристов, поскольку его взимание способствует развитию туристической инфраструктуры, а следовательно, и повышению качества отдыха, тем самым привлекая дополнительные туристические потоки в регионы.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева рассказала РИА Новости, что в ближайший месяц рассматривать законопроект не планируют, поскольку он не в приоритете. "Если посмотреть текст законопроекта, то это практически калька с курортного сбора, а все говорили, что там очень много недостатков, надо его переделывать, надо обсуждать другие принципы и так далее. Смысла его сейчас выносить и отклонять нет", – уточнила депутат.



Что будет со спросом?

Если законопроект о введении курортного сбора во всех регионах страны будет принят, это, скорее всего, существенным образом не отразится на турпотоке, рассказал Москве 24 президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Причин тому две: сейчас идет большой рост интереса к внутреннему туризму, тем более что есть ограничительные меры на выездных направлениях. К тому же у нас значительная доля средств размещения, не меньше половины, не является классифицированными гостиницами – это квартиры, частные дома", – объяснил эксперт.

По словам Уманского, в связи с этим с половины турпотока не будет взиматься сбор. "Бремя оплаты курортного сбора ляжет только на туристов, которые будут отдыхать в таких классических средствах размещения, как гостиница", – уточнил он.





Илья Уманский президент РСТ В ряде ситуаций это будет проблемой для самих гостиниц. Потому что нередки случаи, когда туристы в момент заезда отказываются оплачивать курортный сбор. Но по законодательству отель не может отказать им в размещении. Поэтому возникают ситуации, когда гостиница сама оплачивает сбор.

Из-за этого законопроект может негативно сказаться на восприятии отдыха в стране, полагает эксперт. Немаловажно и то, как будут расходоваться собранные средства. "Хотелось бы, чтобы если мы собираем деньги с туристов, то они действительно шли на развитие туринфраструктуры региона", – подчеркнул президент РСТ.

По мнению Уманского, с реализацией проекта закона не стоит торопиться. Для начала необходимо вывести в "белую зону рыночных взаимоотношений" частный сектор (тех, кто сдает туристам квартиры, владеет гостевыми домами). В том числе организовать им конкурентные условия. Затем, переходя к курортному сбору, обеспечить его собираемость со всех участников рынка, а не только с тех, кто и так в полной мере платит налоги, заключил президент РСТ.

