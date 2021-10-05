Новости мира: Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

С 5 октября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, ЮАР, Перу и Джибути. Также расширяется география полетов в Индию и Испанию. Со вторника авиакомпании могут запустить рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Петербурга, а также на Тенерифе из Москвы. Однако не все из открытых стран готовы принимать российских туристов. Индия пока только рассматривает такую возможность. Если въезд разрешат, то отдыхающие должны будут сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, также рекомендуется иметь при себе переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.



"Северный поток – 2" начали заполнять газом. Работы начались на первой нитке – газ дают, чтобы достичь объема и давления, которые необходимы для дальнейшего технического тестирования. Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что оператор "Северного потока – 2" выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. "Северный поток – 2" представляет собой две нитки, которые протянулись от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство масштабного проекта завершилось в сентябре.

В Узбекистане запустили акцию, призывающую говорить на государственном языке страны. В маршрутках и магазинах города Чирчик появились таблички, где рядом с русским словом стоит красный крест, а с узбекским – зеленая галочка. Фотографии табличек попали в Сеть, разгорелся скандал. Люди увидели в этой акции запрет говорить по-русски. В местной администрации утверждают, что хотели просто научить местных жителей правильно использовать узбекские слова. Обидеть никого не хотели, но карточки решили на всякий случай снять.

Французский Марсель утопает в грязи. Город основательно залило, за несколько часов там выпало две месячные нормы осадков. Машины ушли под воду. В городе сейчас бастуют мусорщики, и теперь все отходы просто плавают вокруг людей. Синоптики прогнозируют новые мощные ливни и грозы. На юго-востоке страны объявлен красный уровень погодной опасности.