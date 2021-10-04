Москвичам рассказали, как добраться до Тарусы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Чтобы добраться до Тарусы, нужно проехать полтора часа на электричке до Серпухова, далее на такси. Все вместе будет стоить порядка 1 100 рублей.

Также доехать можно на автобусе или машине. Потребуется чуть более двух часов в пути и 370 рублей на билет, или же 2 часа и 560 рублей на бензин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.