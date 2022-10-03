Финляндия закрыла границу с Россией 30 сентября

В Финляндии рассказали о возможном строительстве забора на границе с Россией. С 30 сентября эта страна для российских туристов закрыта. Таким образом, россияне смогут заезжать на территорию Финляндии только по семейным обстоятельствам, учебе, работе или в случае, если нужно отправиться на лечение.

Ранее российских отдыхающих отказались принимать Литва, Латвия, Эстония и Польша. Куда еще можно въехать без веских оснований? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.