Ростуризм попросил туроператоров возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам

Ростуризм попросил туроператоров возвращать деньги мобилизованным. Ведомство направило туркопаниям и отельерам письма с просьбой оказывать максимальное содействие мобилизованным гражданам. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, призванным людям рекомендовано в приоритетном порядке возвращать денежные средства за забронированные туры и отели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.