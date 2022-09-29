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Москва 24

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Политика

17:54

Эксперт рассказал о причинах, по которым Финляндия хочет ограничить въезд для россиян

политика

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Решение Финляндии запретить въезд на территорию страны гражданам РФ связано со стремлением избежать гуманитарных проблем, считает политолог Марат Баширов.

"Они (финны. – Прим. ред.) понимают, что те, кто едет сейчас так массово, используя визы, это те, кто уклоняется от мобилизации, и эти люди не будут тратить такие объемы средств. Более того, вполне возможно, что Финляндия столкнется с гуманитарными проблемами. Она же уже принимала украинцев и тратила свои бюджеты на их поддержание", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт допустил проведение переговоров между российским МИД и властями Финляндии, в ходе которых будет выработан механизм ограниченного доступа на территорию республики.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что запрет на въезд в Финляндию для российских туристов вступит в силу с пятницы, 30 сентября, и будет действовать до особого распоряжения. Он уточнил, что россияне смогут приезжать в страну только по учебе, работе, семейным обстоятельствам или на лечение.

До этого источники СМИ сообщали, что Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на 30 сентября. Таким образом, число въезжающих в страну граждан РФ сократится вдвое.

Отмечалось, что тем не менее сохранится возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

Финляндия закроет границу для российских туристов 30 сентября

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Сюжет: Санкции

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