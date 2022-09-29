В Госдуме связали закрытие финской границы с намерением страны вступить в НАТО

Фото: Агентство "Москва"

Решение Финляндии закрыть границы для туристов из России демонстрирует последовательность властей страны и их консолидацию с прибалтийскими странами, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он выразил мнение, что запрет также может быть связан с желанием Финляндии вступить в НАТО.

"Они обещали это сделать, а теперь гарантируют, что реализуют свои намерения. Все это вполне вписывается не только в поведение европейских стран, которые консолидированы на почве противостояния с Россией, но и в контекст вступления Финляндии в НАТО", – отметил парламентарий.

Новиков подчеркнул, что страны Западной Европы продолжают придерживаться другой позиции в вопросе ограничений на въезд.

"В органах власти ряд стран будут занимать другую позицию по той простой причине, что исповедовать принцип не пускать российских граждан вообще – это значит самих себя сковать по рукам и ногам, закрыть самые разные проекты, которые могли бы рассматриваться на Западе как проекты влияния внутри страны на политическую, общественную ситуацию, формирование пятой колонны", – заключил он.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что запрет на въезд в Финляндию для российских туристов вступит в силу с пятницы, 30 сентября, и будет действовать до особого распоряжения. Он уточнил, что россияне смогут приезжать в страну только по учебе, работе, семейным обстоятельствам или на лечение.

До этого источники СМИ сообщали, что Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на 30 сентября. Таким образом, число въезжающих в страну граждан РФ сократится вдвое.

Отмечалось, что тем не менее сохранится возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.



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