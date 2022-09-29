Финляндия будет принимать от россиян заявления на гуманитарные визы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Финские визовые центры продолжат рассматривать заявления россиян на гуманитарные визы, заявили в посольстве Финляндии в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Принципиальное решение (о закрытии границ для туристов из РФ. – Прим. ред.) не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств", – сказали в дипмиссии.

В то же время там отметили, что прием визовых заявлений будет существенно ограничен.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что запрет на въезд в Финляндию для российских туристов вступит в силу с пятницы, 30 сентября, и будет действовать до особого распоряжения. Он уточнил, что россияне смогут приезжать в страну только по учебе, работе, семейным обстоятельствам или на лечение.

До этого источники СМИ сообщали, что Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на 30 сентября. Таким образом, число въезжающих в страну граждан РФ сократится вдвое.

Отмечалось, что тем не менее сохранится возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.



Финляндия закроет границу для российских туристов 30 сентября

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