На Украине заявили, что Черногория может стать "троянским конем" России в НАТО

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Политический кризис в Черногории может привести к формированию пророссийского и просербского правительства, что сделает республику "троянским конем" России в НАТО, считает обозреватель украинской газеты "Европейская правда" Юрий Панченко.

Он отметил, что в настоящее время большинство в черногорском парламенте принадлежит политическим силам, оппозиционным президенту Мило Джукановичу. Они выступают за импичмент главе государства. Сам Джуканович, указывает журналист, является сторонником евроинтеграции и хочет распустить парламент.

Однако вероятность импичмента низка, считает Панченко. Он пояснил, что этому шагу должно предшествовать решение Конституционного суда, который пока не функционирует, поэтому любое решение парламента будет носить символический характер.

Однако, по мнению автора статьи, повлиять на ситуацию может общественное недовольство, которое назрело за 30 лет нахождения Джукановича у власти. Помимо этого, в октябре в крупнейших городах Черногории пройдут местные выборы, от итогов которых во многом зависит исход политического кризиса в стране.

Кроме того, добавил автор статьи, на пост главы черногорского кабмина оппозиция выдвинула Миодрага Лекича – политика времен Югославии, который придерживается антизападных и умеренно пророссийских взглядов, и не стал осуждать российскую спецоперацию на Украине.

"Угроза пророссийского реванша для Черногории вновь стала актуальной. <...> С новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет "троянским конем" внутри НАТО", – говорится в статье.

Ранее испанский журналист Бернандо де Мигель заявил, что Брюссель опасается, что Италия может стать "троянским конем" России в ЕС, поскольку страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение официальную позицию Евросоюза относительно ситуации на Украине.

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