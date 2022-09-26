В Брюсселе опасаются, что новый премьер Италии будет брать пример с Орбана и Трампа

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Если пост итальянского премьера займет лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, то она может начать брать пример с таких политиков, как экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявила зампред Европарламента Катарина Барли.

В интервью изданию Welt она рассказала, что Трамп и Орбан являются для Мелони политическими примерами для подражания, что вызывает беспокойство в Европе.

Депутат Европарламента Томас Вайц, в свою очередь, заявил, что Евросоюз может функционировать только сплоченно, а Мелони в этом смысле станет "катастрофой для Европы", поскольку основы и общие ценности ЕС окажутся "под угрозой".

На парламентских выборах в Италии, набирая 44% голосов, лидирует правоцентристская коалиция. Об этом свидетельствуют первые подсчеты. Наибольшее число голосов – 26% – внутри коалиции после обработки 10% бюллетеней набирает партия "Братья Италии" Джорджи Мелони. Комментируя предварительные результаты выборов, она выразила уверенность, что ее партия возглавит правоцентристский кабинет министров.

"Результаты пока не окончательные, но, мне кажется, первые прогнозы указывают на то, что итальянцы выбрали правоцентристское правительство во главе с "Братьями Италии. <...> "Братья Италии" выступают в коалиции с партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы умеренные", – приводит слова Мелони ТАСС.

Таким образом, 45-летняя уроженка Рима может стать первой женщиной во граве итальянского правительства, однако решение о назначении на данный пост принимает президент страны на основании результатов голосования.

Ранее депутаты Европарламента от Франции заявили, что лидерство "Братьев Италии" на парламентских выборах свидетельствует о том, что народы Европы отказываются подчиняться диктату и угрозам Еврокомиссии, которая боится демократии.