На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция

Фото: depositphotos/jukai5

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая 41%–45% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные exit poll, передает телеканал Rainews24.

Наибольшее количество голосов внутри коалиции набирает партия Джорджи Мелони "Братья Италии" – 22–26%.

Левоцентристская коалиция, согласно данным с избирательных участков, может рассчитывать на 25,5–30%. Ее основной игрок – Демократическая партия – предварительно набирает 17–21% голосов.

В Италии проходят внеочередные выборы в обе палаты парламента. Избирательные участки открылись в воскресенье в 07:00. После закрытия в 23:00 стартовал официальный подсчет голосов.

По данным на 19:00 явка составила чуть более 51%. Возможность проголосовать имели более 50 миллионов граждан, 46 миллионов из них проживают в Италии, еще 5 миллионов потенциальных избирателей находятся за рубежом.

21 июля президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента и указ о проведении досрочных выборов.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. В обращении к членам кабмина политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала его правительство с момента его создания.

Однако Маттарелла отставку не принял. Покинуть пост Драги сумел лишь со второй попытки. Политик повторно подал в отставку 21 июля.

