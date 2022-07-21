Президент Италии распустил парламент

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Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента.

Перед подписанием документа итальянский лидер принял премьер-министра Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа.

После роспуска парламента должны состояться досрочные парламентские выборы, которые должны пройти минимум через 70 дней после декрета. Совет министров Италии сообщил, что досрочные выборы в парламент пройдут в стране 25 сентября.

Ранее верхняя палата Италии выразила доверие премьер-министру Марио Драги с минимальным числом голосов. Согласно результатам, лишь 95 сенаторов проголосовали "за". При этом три крупные партии – "Движение "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в правящую коалицию, не приняли участие в голосовании. После этого Драги вновь подал в отставку.

Драги объявил, что подает в отставку, 14 июля. В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

