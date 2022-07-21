Эксперт объяснил целый ряд отставок лидеров западных стран

21 июля премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку. Это вторая попытка главы кабмина покинуть должность: первое прошение не принял президент страны Серджо Маттарелла. Драги стал еще одним западным лидером за последнее время, который сложил с себя полномочия. Разбираемся, почему зарубежные политики бегут из власти и кто может стать следующим в череде громких отставок.



Чао!

Впервые Марио Драги объявил о своей отставке 14 июля. Свое решение он объяснил тем, что в кабинете министров больше нет национального единства. "В последние дни делал все возможное, чтобы эта наша совместная работа продолжалась. В частности, я пытался идти навстречу тем требованиям, которые выдвигали политические силы. Но сегодня обмен мнениями и голосование в парламенте показали, что мои усилия оказались недостаточными", – сказал тогда Драги.

Спустя неделю после того, как первое прошение не принял президент страны Серджо Маттарелла, Драги вновь рассказал о решении покинуть свой пост. Сделал он это несмотря на то, что верхняя палата парламента Италии накануне выразила ему вотум доверия. Однако решение было принято лишь с минимальным перевесом в пользу Драги. Кроме того, три крупные партии из правящей коалиции – "Движение 5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига" – отказались голосовать.

Второе за неделю прошение премьер-министра об уходе Маттарелла "принял к сведению". Политики обсуждали ситуацию около получаса. Правительству страны президент Италии поручил и дальше исполнять свои обязанности для решения текущих вопросов. Это значит, что у нынешнего кабмина не будет полных полномочий. В таком формате правительство проработает до будущих выборов, которые проведут досрочно. Президенту предстоит распустить парламент и объявить дату голосования.

В должности премьер-министра Италии Марио Драги работал с февраля 2021 года. В разгар правительственного кризиса президент страны поручил ему сформировать новый кабинет министров. До работы премьером Драги с 2011 по 2019 год был председателем Европейского центрального банка. В 2014-м он занял восьмое место в списке самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.

В ситуации вокруг отставки Марио Драги нашлось место и России. По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, РФ выиграет от разногласий в правящей партии страны. "У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги", – заявил Ди Майо после первого прошения премьера об уходе.

Отставка Драги стала не первой политической перестановкой за последнее время. В начале июля об уходе со своего поста объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также потеряли должности премьеры Болгарии и Эстонии Кирил Петков и Кая Каллас. По данным СМИ, отставка грозит и канцлеру Германии Олафу Шольцу. В вину политику ставят провалы во внешней политике и энергетический кризис.

Кто на очереди?

России выгодно сотрудничать с Италией, а не лезть в ее политическую жизнь, заявила 21 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, если чиновники Евросоюза считают возможным поддерживать выгодные им силы в других государствах, то к нашей стране такой подход не относится. "Только граждане Италии могут решать, за какие партии, политических деятелей они голосуют и кого они выбирают", – заключила она.

Итальянская политическая система устроена так, что предполагает частые смены правительств, отметил в беседе с Москвой 24 гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Такое в общем наблюдается на протяжении всего периода после Второй мировой войны. Редко когда премьер-министр засиживается в своем кресле. В этом состоит одна из проблем итальянской политической системы", – сказал Кортунов.

Отставка Драги в большей степени связана с внутренними проблемами в Италии, продолжает политолог. При этом свою роль сыграли и последствия конфликта на Украине.





Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам Нынешние экономические трудности в Италии, безусловно, были усугублены теми решениями, которые принимал Евросоюз и на которые отвечала Россия. Были санкции, контрсанкции. Естественно, как и в других странах Европы, быстрый рост цен и на энергию, и на продовольствие. Поэтому сказать, что все связано только с внутренними причинами, наверное, было бы не совсем верно.

Эксперт не исключил, что на смену Драги в Италии могут прийти правые силы, которые ориентируются на укрепление национальных интересов страны. "Конкретно для России это мало что значит. Поскольку правые уже от России тоже открестились после 24 февраля. Если раньше они в общем с симпатией относились к российскому руководству, то теперь вынуждены от Кремля дистанцироваться", – говорит Кортунов.

В то же время приход таких сил к власти создаст дополнительные проблемы для Евросоюза. "Потому что правые – это в том числе евроскептики, которые в общем критикуют всевластие брюссельской бюрократии. Соответственно, возникают вопросы, как дальше приходить к общему знаменателю в решении вопросов, касающихся Европы", – сказал политолог.

Говоря о возможных отставках в будущем, Кортунов отметил, что в трудной ситуации находится канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Думаю, какое-то время он еще удержится. Но сама коалиция не очень устойчива. Удержать это все довольно трудно. Особенно с учетом того, что в Германии тоже экономическое положение, скажем мягко, не улучшается", – предполагает эксперт.

Непросто придется и Эммануэлю Макрону. Позиции недавно переизбранного президента Франции ослабли, так как его коалиция не получила абсолютное большинство на прошедших парламентских выборах. "Конечно, это означает, что у Франции тоже будут проблемы. Поэтому у Макрона не все так хорошо, как казалось, может быть, кому-то после президентских выборов", – подчеркнул Кортунов.



Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам Если посмотреть на многие страны, они расколоты. К примеру, в Польше партия "Право и справедливость" у власти, но почти половина поляков активно не принимает ее и критикует. В Венгрии общество не консолидировано, видим, что происходит в Болгарии. Поэтому можно говорить о некой общеевропейской тенденции.

Европа в новых условиях пребывает в растерянности, убежден Кортунов. Ни в одной крупной стране континента еще не удалось решить нарастающие экономические и социальные проблемы. По этим причинам Европа теряет позиции на многих направлениях, резюмировал политолог.