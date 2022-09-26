Во Франции заявили, что народы Европы отказываются подчиняться диктату и угрозам ЕК

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Народы Европы отказываются подчиняться диктату и угрозам Еврокомиссии, которая боится демократии, заявил депутат Европарламента и экс-глава французского министерства транспорта Тьерри Мариани.

Так он прокомментировал итоги выборов в парламент Италии. Аналогичное мнение выразил и глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

"Итальянцы преподали урок Евросоюзу, который устами руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пытался диктовать им, за кого отдать свои голоса. <...> Народы Европы поднимают голову и берут собственную судьбу в свои руки", – написал Барделла в Twitter.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила Италии, что если после выборов ситуация будет сложной, то Еврокомиссия может использовать "инструменты", которые применяла ранее к Польше и Венгрии. Ранее Варшаве и Будапешту угрожали различными санкциями за несоответствие принятым в Евросоюзе нормам.

На парламентских выборах в Италии, набирая 41–45% голосов, лидирует правоцентристская коалиция. Об этом свидетельствуют первые подсчеты. Наибольшее число голосов внутри коалиции после обработки 5% бюллетеней набирает партия "Братья Италии" Джорджи Мелони. Таким образом, она может возглавить кабинет министров и стать первой в стране женщиной на посту премьера.