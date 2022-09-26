Правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в Италии

07:54
Фото: ТАСС/AP/Michele Nucci
Правоцентристская коалиция, состоящая из партий "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига", одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на данные итальянского МВД, исполняющего функции избиркома, в настоящее время обработано более 90% бюллетеней.
На выборах в Сенат правоцентристы набрали 44,53% голосов, в Палату депутатов – 44,34% голосов.
Ведущей силой в победившей коалиции является партия "Братья Италии". Ее лидер Джорджа Мелони, вероятнее всего, будет предложена кандидатом на пост премьер-министра страны.
Таким образом, 45-летняя уроженка Рима может стать первой женщиной во граве итальянского правительства, однако решение о назначении на данный пост принимает президент на основании результатов голосования.
Ранее депутаты Европарламента от Франции заявили, что лидерство "Братьев Италии" на парламентских выборах свидетельствует о том, что народы Европы отказываются подчиняться диктату и угрозам Еврокомиссии, которая боится демократии.
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