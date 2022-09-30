Норвегия может запретить въезд российским туристам

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Норвегия может ввести запрет на въезд в страну туристов из России по аналогии с Финляндией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст Норвегии.
Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел отметила, что правительство королевства примет меры по усилению контроля на границе с РФ.
"При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки", – сказала она.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что запрет на въезд в Финляндию для российских туристов вступит в силу с пятницы, 30 сентября, и будет действовать до особого распоряжения. Он уточнил, что россияне смогут приезжать в страну только по учебе, работе, семейным обстоятельствам или на лечение.
До этого источники СМИ сообщали, что Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на 30 сентября. Таким образом, число въезжающих в страну граждан РФ сократится вдвое.
Отмечалось, что тем не менее сохранится возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.
Финляндия закроет границу для российских туристов 30 сентября
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